شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 56 لسنة 2020، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء بدرجة وزير ولمدة عام، اعتبارا من 14 فبراير 2020. وللاطلاع على نص القرار:

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