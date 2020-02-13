شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوجه بتشكيل لجنة لبحث أسباب نفوق دولفين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، لبحث أسباب نفوق أحد الدلافين بشواطئ أحد فنادق الغردقة، حيث وجه بنقل الدولفين إلى معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة لتأمين عملية النقل.

وطالب المحافظ، في بيان الخميس، بالإستعانة بفريق عمل من باحثي المحميات ومعهد علوم البحار والمصايد لعمل الفحص الظاهري وتشريح الدولفين لفحص المعدة والأمعاء وسحب عينات لتحديد لتحديد أسباب النفوق، وإعداد تقرير وبيان أسباب النفوق وتحنيط الدولفين.

كانت محميات البحرالأحمر قد عثرت على دولفين نافق على شاطئ إحدى القرى السياحية ويسمي هذا النوع باسم «الحوت الكاذب»، والذي يبلغ طولة قرابة 5 أمتار وكان أول ظهور له بمياه البحرالأحمر عام 1985 وأخر ظهور له عام 2012.