شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يجدد لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قرار بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 14 فبراير الجارى . كما أصدر رئيس الجمهورية قرار بالإذن لـ"محمد حسانين محمد إسماعيل" السكرتير الأول التجارى بالتمثيل التجارى، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Advertisements ووافق رئيس الجمهورية على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية "١" من الفقرة " ١" من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين يابانى لتكون 1.983 مليار ين يابانى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2019/6/16. نشر ذلك فى الجريدة الرسمية .

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