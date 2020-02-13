بالخطوات.. 3 تنبيهات من "الكهرباء" يجب اتباعها عند هدم أي بناء

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد صلاح

أعلن مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن خطوات هامة يجب على اى مواطن اتباعها عند قيامه بهدم العقار السكنى الخاص به وبناؤه من جديد، نتيجة احتفاظ بعض المواطنين بعدادات الكهرباء القديمة دون الرجوع الى شركة التوزيع الخاصة بهم، مما قد يعرضهم للمسائلة القانونية وتطبيق محضر سرقة، أو التلاعب فى عدادات الكهرباء.

ويعتقد الكثير من المواطنين، أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية، يمكن الإحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عن إعادة البناء، وهى معلومة خاطئة وغير صحيحة.

ووضع مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من الخطوات الواجب اتباعها عند قيام أى مواطن ببناء عقار جديد، بدلا من القديم نستعرضها فيما يلى :

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١_ يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

٢_ تقديم الأوراق المطلوبة؛ حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.

٣_ ضرورة الإبلاغ عن هدم العقار، وعمل الإجراءات المطلوبة بشركة الكهرباء.