مصر | حريق في كشك تابع لـ"أمان" لبيع المواد الغذائية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق في كشك تابع لـ"أمان" لبيع المواد الغذائية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريقًا هائلًا ألتهم، كشك لبيع المواد الغذائية "أمان" تابع لوزارة الداخلية، بميدان الشهداء تقاطع شارع منصور بمدينة حلوان، ولا وجود لإصابات أو حالات وفيات.

تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من المدعو "علي أحمد"، 28 سنة، عامل بكشك "أمان"، مفاده إندلاع حريقًا هائلًا داخل "الكشك" محل عمله، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر إمتداده للاماكن المجاورة، والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبعمل التحريات تبين حدوث ماسًا كهربائيًا نتج عنه الحريق، وأسفر عن احتراق الكشك بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2329 لسنة 2020 وتباشر النيابة العامة التحقيقات.