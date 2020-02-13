أخبار مصر | ما هي "أندية المسنين" من وزارة التضامن؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي "أندية المسنين" من وزارة التضامن؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ​تقديم خدمات للمسنين، ومنها "أندية للمسنين" وهي بمثابة مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية.

ويستهدف المسنين من سن 60 سنة للرجال و50 سنة للسيدات، علي أن يسددوا رسوم القيد والعضويه الخاصة بهم، بالإضافة إلى التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.

وللحصول علي العضوية إتباع الأتي:

- سحب الإستمارة من وزارة التضامن الإجتماعى أو مديرية التضامن الإجتماعى التابع لها محل إقامة المسن.

- تقديم الإستمارة إلى النادى المراد الإلتحاق به.

- دفع رسوم الإشتراك.​

ويقدم المتردد صورة بطاقة شخصية عائلية أو جواز سفر+ الأصل للإطلاع، عدد (2) صور شخصية حديثة.

