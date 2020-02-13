شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 14 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى الولايات المتحدة، إلى 14 بعد تشخيص إصابة أحد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية والخاضعين لحجر صحى قرب مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

والمريض هو واحد من بين 232 فردا يخضعون للحجر الصحى داخل قاعدة ميرامار الجوية، التابعة لمشاة البحرية، بعد نقلهم جوا من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس.

وقال مسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن المريضين تعرضا للعدوى بشكل منفصل أثناء وجودهما في الصين وقد وصلا على طائرتين مختلفتين وسكنا في مقري إقامة منفصلين.

ونقلت قناة الحرة عبر موقعها عن الدكتور كريستوفر بريدن، نائب مدير المركز الوطنى للأمراض المعدية الناشئة، والأمراض الحيوانية المنشأ فى أمريكا، إن " لا مؤشرات حتى هذه الساعة على أن المرض انتشر بالعدوى من شخص إلى آخر فى منشأة الحجر، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستجرى تحقيقا مباشرا كجزء من استراتيجية تجاوبها الحالية لكشف واحتواء أي حالة عدوى بالفيروس".

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وقد شخص الأطباء ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا وحدها، وهو أكثر من نصف عدد المصابين داخل الولايات المتحدة.

لكن مريضين في الولايات المتحدة يعتقد أنهما أصيبا بالعدوى بعد عودة شريكيهما من زيارة للصين.

وأعلنت الصين، مساء الأربعاء، أعلى إحصائية لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، إذ توفى 242 شخصا في أقل من يوم واحد في مقاطعة هوبي وحدها، إضافة إلى عدد كبيرة من الإصابات.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان، إن عدد قتلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء وصل على 242، ما يعنى ارتفاع عدد الوفيات إلى 1310 حالة بنهاية يوم الأربعاء، وأضافت السلطات الصحية في هوبي في بيان نشرته على موقعها الخميس، إنه تم تسجيل 14840 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الماصبين إلى أكثر من 48 ألفا في مقاطعة هوبي وحدها، وأكثر من 58 ألف إصابة في عموم الصين.