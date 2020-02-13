شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف ملوى يدرس التزكيات والطعون المقدمة ضد 5 شمامسة مرشحين لدرجة قس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وإنصنا والأشمونين اليوم الخميس، الباب أمام تلقي التزكيات والطعون ضد خمسة شمامسة أعلن عن ترشيحهم لنيل درجة "الكهنوت" أي الخدمة كقساوسة فى كنائس الايبراشية، ضمن الإجراءات الكنسية المعمول بها في حالة رسامة كهنة جدد.

الأسقف قال إن الايبراشية بدأت في تلقي التزكيات والطعون منذ الأسبوع الماضي على أن يتم دراستها بداية من اليوم الخميس حتى السبت الــ22 من فبراير، وحال عدم وجود أي مخالفات تمنع رسامة الشمامسة الخمسة، سوف تقام صلوات القداس الإلهي وطقوس رسامتهم (تكليفهم بالخدمة) صباح الأحد الـ23 من فبراير.

وكشفت المطرانية عن أسماء الشمامسة المرشحين لدرجة الكهنوت وهم: الشماس باسم ممدوح شمعون بكنيسة ماريوحنا بملوى والشماس ماركو موريس غالي بكنيسة أبو سيفين بسيف الغربية بملوي، والشماس روماني رمسيس مستقيم بكنيسة ماريوحنا وإخنوخ بملوي والشماس مينا فرج بكنيسة العذراء والقديس يوسف بملوي والشماس أندرو شكري حليم بكنيسة العذراء بالصاغة بملوي.

تلتزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطقوس معينة في رسامة الكهنة حيث يبدأ طقس سيامة الكاهن بأن يصلى الأب الأسقف (سراً) صلاة عميقة منسحقة عن نفسه يعترف فيها أمام الله بعجزه وضعفه ويقر فيها بإيمانه الأرثوذكسى المستقيم، ويتعهد فيها بتكميل عمل الرسل

ثم يتلو الشماس المرشح للكهنوت تعهداً أمام باب الهيكل وفى حضور الشعب هذا التعهد قد صاغه قداسة البابا شنوده الثالث وأضيف حديثاً إلى طقس السيامة

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أنا المسكين... المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس فى كنيسة... بحى... مدينة.. أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعا

وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبى قداسة البابا... (أو نيافة الأنبا...) وأمام الاكليروس وكل الشعب"، وبأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى إلى النفس الأخير وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها، وأن أبذل كل جهدى فى تعليم الشعب الإيمان السليم، وقيادته فى حياة القداسة والبر. وأكون أنا نفسى قدوة فى كل عمل صالح وأتعهد بأن أحب الرعية، وأعاملها بالرفق والحكمة، وأبذل ذاتى فى افتقاد الشعب، والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتى.