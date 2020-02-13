أخبار مصر | بـ2900 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ2900 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 100 فرصة عمل، بإحدى شركات الأمن والحراسة بمنطقة مصر الجديدة، براتب 2900 جنيه.

وتطلب الشركة، 100 مراقب أمن، بشرط أن يكون المتقدم على هذه الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، ولا يتعدى عمره عن 45 عام، كما تطلب 5 أفراد سنهم لا يتعدى الـ40 عامًا، براتب 2540 جنيهًا.

ولكل من يريد العمل في التقدم للحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، فريد فكري 0115027078701000040951.

