شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تبحث تبادل الخبرات مع جامعات إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر وفد أعضاء اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إلى المملكة المتحدة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة لمدة أسبوع، لتبادل الخبرات في مجال مناهضة التحرش وجميع أشكال العنف ضد المرأة داخل الجامعات.

وقالت الدكتورة أميرة تواضروس، المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إنه خلال الزيارة تم عقد عدد من اللقاءات حول تبادل الخبرات بين جامعة القاهرة وجامعتين إنجليزيتين وهما جامعة ديرهام Durham University وجامعة كوفنترى Coventry University برعاية المجلس الثقافى البريطانى وبمشاركة وفد من المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة ووفد من المجلس الثقافى البريطانى فى لندن.

وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن اللقاءات تناولت مناقشة العديد من القضايا ومنها الخبرات المختلفة للثلاث جامعات في نوعية العنف الذى يمارس ضد المرأة حيث كان الوجه الأكثر شيوعًا للعنف فى جامعات المملكة المتحدة هو الاغتصاب بينما كان النمط الأكثر شيوعًا بجامعة القاهرة هو التحرش اللفظي بين الطلاب.

وذكرت المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة أنه تم أيضًا التعرض لكيفية تناول الثلاث جامعات لقضايا العنف وآليات التبليغ والشكاوي بكل جامعة.

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وتابعت الدكتورة أميرة تواضروس أن جامعتي ديرهام وكوفنتري أشادوا بآلية التبليغ والشكاوي بجامعة القاهرة حيث إن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة مخصص لها من قبل جامعة القاهرة مجموعة متخصصة في الشئون القانونية بالجامعة لإدارة التحقيقات في حالات الشكاوى وهو ما لا يحدث الجامعات البريطانية حيث إن الجامعات البريطانية تعتمد بشكل أساسي على أعضاء هيئة تدريس متطوعين وليس متخصصين في الشئون القانونية.

واستطردت الدكتورة أميرة تواضروس، أن الوفد المشارك من جامعة ديرهام أشاد أيضًا بجهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة في التعامل مع عدد كبير من الطلاب، حيث إن عدد الطلاب بجامعة ديرهام هو 18 ألف طالب وطالبة فقط.

ولفتت إلى أنه تم التطرق خلال الزيارة لسبل التعاون المستقبلي بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة والوحدات المماثلة بالجامعتين.