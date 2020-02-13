شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابى فيروس كورونا إلى أكثر من 58 ألف مصاب فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها عن وصول مصابى فيروس كورونا لأكثر من 58 الف مصاب في الصين.

فيما أعلنت مقاطعة هوبي الصينية تعلن وفاة 242 حالة جديدة بفيروس كورونا في يوم الأربعاء 12 فبراير

من جانب اخركانت تقارير إعلامية بريطانية ذكرت امس الأربعاء أن مسؤولى فورمولا 1 قرروا إلغاء سباق الجائزة الكبرى الصيني المقرر في منتصف أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين، وأوضحت تقارير صادرة اليوم أن مسؤولي فورمولا 1 قرروا عدم إقامة السباق الصيني الذي كان من المفترض أن يقام في شنجهاى في 19 أبريل.

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ولم يتضح بعد ما إذا كان السباق الصيني سيلغى نهائياً هذا الموسم، أم أنه سيقام في وقت لاحق، كما لم يجر الإعلان رسمياً عن أي قرار، وكذلك تحوم الشكوك حول سباق الجائزة الكبرى الفيتنامي المقرر في هانوي التي تبعد نحو 150 كيلومتراً فقط عن الحدود الصينية.

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