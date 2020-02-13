محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي: تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس العروض التى ستقدمها الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة رقم 5 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد ادنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتوريد خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 ابريل 2020 وذلك لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. التموين تفحص عروض الشركات لتوريد زيت الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.