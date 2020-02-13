أخبار مصر | عاجل.. رحيل الكاتب صلاح المعداوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رحيل الكاتب صلاح المعداوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي قبل قليل، الكاتب صلاح المعداوي، بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنه الكاتب السيناريست أيمن سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "سلامة": "الكاتب صلاح المعداوي في ذمة الله.. افتقدنا اليوم كاتبا ومثقفا كبيرا يحمل قضايا وطنه في قلبه.. هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".

الجدير بالذكر أن الكاتب صلاح المعداوي، كتب عددًأ من الأعمال الدرامية، أبرزها، زوجة بالكومبيوتر، وأبو الفلوس، والستات ميعملوش كدة.