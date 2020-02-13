شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي، فى محافظة المنيا، عن الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن، محمد عبد الحكيم أبو زيد، الذى حصد 26 ألفا 576 صوتا، والمرشح الآخر عبد الله محمد عبد الله خليفة، الذى حصد 10 آلاف و375 صوتا.

ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفًا و867 ناخبًا؛ مقسمين على 85 مركزًا انتخابيًا، و153 لجنة فرعية.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية.

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وكانت قد رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا والمشكلة لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى تقدم مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد وذلك طبقا لنتائج الفرز الأولية.

والجدير بالذكر أن مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد يخوض الانتخابات فى مواجهة 6 مرشحين بعد خلو المقعد لوفاة النائب أحمد شرموخ.