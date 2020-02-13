النائب العام عن منازعات الحيازة: "لن أرضى بتواجد أحد خارج بيته ظلمًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

طالب النائب العام المستشار حماده الصاوي، أعضاء النيابة العامة، بسرعة تحقيق العدالة الناجزة في القضايا المنظورة أمامهم، ضاربًا المثل بمنازعات الحيازة.

وقال النائب العام خلال زيارته لأعضاء النيابة العامة باستئناف الاسماعيلية 29 يناير الماضي: "العدالة في عمل عضو النيابة العامة تتمثل فيما يصدره من قرارات عاجلة تحقق العدالة الناجزة، كتلك التصرفات في محاضر منازعات الحيازة، وما يعرض من طلبات علينا يبكي فيها المظلومون من التأخر في صدور القرارات".

وذكر مثالًا عن منازعات الحيازة، قائلًا: "كمنازعة حيازة لشخص طُرد من مسكنه.. هل سيعود إليه بعد سنة أو عدة شهور؟!، أم نستطيع إصدار قرارات عاجلة بتمكينه من مسكنه إن كان صاحب حق، فذلك مثال على العدالة الناجزة التي أدعوكم إليها، فاعتنوا بمحاضر منازعات الحيازة عناية خاصة".

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وشدد المستشار "الصاوي" على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في القضايا التي تستمر لوقت طويل، معلقًا: "اعلموا أنني لن أرضى بتواجد سيدة أو طفل أو رجل خارج بيته ظلمًا.. وباستطاعتنا إنهاء تلك المنازعات بقرارات عادلة خلال أيام".

ودار حديث النائب العام خلال زيارة أعضاء النيابة العامة باستئناف الإسماعيلية رفقة نظره السعودي حول رسالة النيابة العامة، وضرورة تحلي عضو النيابة بخلق القضاة، إضافة إلى الهدف المنوط ببيانات النيابة التي تهدف لإصلاح المجتمع ونهضته.

وجاءت الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بالذهاب إلى صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلاً لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النياية العامة رسالتها على الوجه الأكمل.