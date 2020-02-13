النائب العام السعودي لأعضاء النيابة: "أشعر بأنكم ماضون في تحقيق العدالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعرب النائب العام المستشار حماده الصاوي، عن ترحيبه بزيارة نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، إلى نيابات استئناف الإسماعيلية.

واصطحب النائب العام نظيره السعودي خلال اجتماعه بأعضاء النيابة العامة باستئناف الإسماعيلية في 29 يناير الماضي، قائلًا له: "يشرفني أخي وصديقي النائب العام السعودي.. وأنا علاقتي بيه تجاوزت الرسميات وأصبحت علاقة أخ وصديق، لذلك أردت أن يرى سيادته مصر خلال إقامته في قلب النيل بالقاهرة، وزيارته لقصر عابدين، ثم في الإسماعيلية بقلب قناة السويس، فهذه مصر التي نحبها.. وأقول لأبنائي من أعضاء النيابة العامة، أنتم أمام قيمة قضائية كبيرة في بلد عربي شقيق".

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وأضاف المستشار حماده الصاوي، موجهًا حديثه لـ"المعجب": "العلاقة القوية المتينة بين البلدين وقيادتهما لا يشك فيها أحد.. علاقة متينة في كل مجال خارجة حتى عن الاتفاقات الدولية المعتادة.. علاقة محبة وصداقة، وقد جئت هنا من أجل توطيدها، وكما ذكرت للنائب العام السعودي أن العلاقة بين النيابتين ستكون علاقة يشار لها بالبنان، وأنها لا تلتزم بالروتين المعهود بين بعض الدول".

من جانبه رد النائب العام السعودي: "شكرا لكم على الاستضافة والالتقاء بهذه الوجوه المباركة التي أشعر أنها ماضية في تحقيق العدالة الناجزة وتحمل المسؤولية.. شكرا أني تمكنت من زيارة الإسماعيلية التي سمعت عنها وعن قناة السويس لقد شاهدتها عن قرب وسرّني ما شاهدت، تلك القناة التي أنشئت بأيد مصرية وبأموال وطنية.. ما يحدث من تقدم وازدهار في مصر الشقيقة هو تقدم للملكة.. شكرا لكم".

الجدير بالذكر أن تلك الزيارة جاءت استكمالاً للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بالذهاب إلى صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلاً لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النيابة العامة رسالتها على الوجه الأكمل.