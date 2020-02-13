النائب العام لأعضاء النيابة: "أجروا التحقيقات بعيون القاضي.. وهيبتكم في تواضعكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجه النائب العام المستشار حماده الصاوي، رسائل إلى أعضاء النيابة العامة في دائرة استئناف الاسماعيلية، خلال زيارته لهم رفقة نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في 29 يناير الماضي.

ودار حديث النائب العام حول رسالة النيابة العامة وعدالتها الناجزة، وضرورة تحلي عضو النيابة بخلق القضاة، إضافة إلى الهدف المنوط ببيانات النيابة التي تهدف لإصلاح المجتمع ونهضته

وجاءت الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بالذهاب إلى صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلاً لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النياية العامة رسالتها على الوجه الأكمل.