بعد تداول فيديو له.. ضبط مسجل اعتدى بالضرب على جاره بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن القبض على مسجل خطر تعدى بالضرب على أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما حول الجيرة بمنطقة حدائق القبة كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشروا مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر بمنطقة حدائق القبة. ودلت التحريات أن المجني عليه تضرر من شخص له معلومات جنائية لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما حول الجيرة مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بالرأس، وعلل عدم إبلاغه خشية تعد المشكو في حقه عليه مرة أخرى وتم ضبط المتهم. اعترف المتهم خلال مواجهته بالاتهام بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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