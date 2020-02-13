محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في موظف بإحدى شركات الخدمات العاملة بمطار القاهرة، وبتفتيش سيارته وذاتيا تبين وجود ٧٨٤٠ قرص دواء خاص بالإجهاض، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 250 ألف جنيه.
وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.