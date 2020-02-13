"إساءة لسمعة الطيران".. أول تحرك برلماني بشأن أزمة محمد رمضان والطيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي: قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إساءة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر واستغلال منصات الإعلام في أزمتهما "مما يُشكل ضررًا بالطيران المصري وسمعته عالمياً". وأضافت "عبدالحليم" في بيان اليوم الأربعاء، إنه بعد حدوث الواقعة في أكتوبر الماضي، والتحقيق مع الطيار ومجازاته بسبب جلوس رمضان على مقعد القيادة، عادت المناوشات بين الفنان والطيار المفصول "بما يمثل نوعًا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية". وطالبت عضو البرلمان بوقف نشر الفيديوهات المتداولة بشأن الأزمة ومنع بثها ونشرها في وسائل الإعلام. ​اقرأ أيضًا: Advertisements من قيادة الطائرة لخلاف التعويض.. تفاصيل أزمة محمد رمضان والطيار (تسلسل زمني) "لم أطلب مليمًا".. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان حكاية الطيار ومحمد رمضان.. «أقسم بالله هذا ما حدث وهذا ما سأفعله» ​

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