محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، تخفيضًا بنسبة 50% على معظم رحلاتها الدولية من وإلى القاهرة، على التذكرة الثانية التي يقوم الراكب بشرائها خلال يومي 13 و14 فبراير 2020، والتي تتزامن مع عيد الحب.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الراكب يدفع ثمن التذكرة الأولى كاملًا مع الاستفادة بالتخفيض على التذكرة الثانية لمرافقه في الرحلة.
وأوضحت الشركة أنه يمكن للركاب الاستفادة بهذا العرض عن طريق مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 وعبر موقعها الإلكتروني egyptair.com.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الحب.. 50% تخفيضًا على التذكرة الثانية بمصر للطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.