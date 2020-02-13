في عيد الحب.. 50% تخفيضًا على التذكرة الثانية بمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تخفيضًا بنسبة 50% على معظم رحلاتها الدولية من وإلى القاهرة، على التذكرة الثانية التي يقوم الراكب بشرائها خلال يومي 13 و14 فبراير 2020، والتي تتزامن مع عيد الحب.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الراكب يدفع ثمن التذكرة الأولى كاملًا مع الاستفادة بالتخفيض على التذكرة الثانية لمرافقه في الرحلة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للركاب الاستفادة بهذا العرض عن طريق مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 وعبر موقعها الإلكتروني egyptair.com.

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