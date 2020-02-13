وفاة علي رضوان رئيس اتحاد الأثريين السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
توفي اليوم الأربعاء، الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة، ورئيس اتحاد الأثريين السابق.
حصل رضوان على الدكتواره في الآثار المصرية القديمة فى يوليو 1968 من جامعة ميونخ بألمانيا، رأس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة (1980 - 1987)، ثم تولى عميد كلية الآثار جامعة القاهرة (1987 - 1993).
كما حصل رضوان على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار (1983)، وعمل كعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضو شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية.
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