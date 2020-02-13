"الزراعة": تحصين 586 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة، إنه تم تحصين 586 ألف و941 رأس ماشية بينهم "505 آلاف و274 أبقار، 77 ألفا و85 أغنام، 4582 ماعز" حتى الآن.

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وناشد جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم وتكوين مناعة قبل موسم نشاط المرض، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم في القرى من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات مع الحملة الجديدة لتحصين الأبقار، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بإعداد كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أي ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

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