توصية برلمانية بإعادة المحذوفين من "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن إعادة المحذوفين من معاش تكافل وكرامة لمستحقيه، خاصة الأرامل والمطلقات، وأوصت بسرعة إعادتهم وصرف المعاش لهم، نظرا لحاجتهم الشديدة والملحة له بسبب الظروف المادية الصعبة.

وقال وائل محمود، ممثل وحدة التنقل والتظلمات ببرنامج تكافل وكرامة فى وزارة التضامن، إنه يتم بالفعل مراجعة العديد من الملفات وفحص التظلمات وهناك حالات كثيرة يتم إعادتها، وبعض الأسر التى تحصل على 380 جنيها يتم زيادتها، مشيرا إلى أنه تم إصدار نحو 450 ألف كارت جديد خلال الفترة من شهر أكتوبر 2019 حتى يناير 2020، موضحا أن بعض الحالات تم تجميدها مؤقتا وفحص تظلماتها وملفها، وأن جميع الإدارات على مستوى الجمهورية متاح لها الاستعلام وتسجيل التظلمات.

وقال النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن حذف الأرامل والمطلقات مشكلة عامة علي مستوي الجمهورية، وإن هناك معاناة يتعرض لها من يتقدم بتظلمات، داعيا إلى ضرورة العمل على سرعة إعادة الأرامل والمطلقات لمعاش تكافل وكرامة.

وأشار "دسوقى"، إلى أن أعداد الموظفين غير كافية في مديريات التضامن الاجتماعى ويمكن الاستعاضة عنهم من المكلفين بالخدمة العامة.

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كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نادية هنري، بشأن إنشاء مشروعات لتشغيل ذوى الإعاقة.

وعقب ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، قائلا: "أشكر النائبة علي هذا الاقتراح، وسنعرضه علي الوزيرة لدراسته"، لافتا إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة تشعيل عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما، قال ممثل وزارة القوي العاملة، إن الوزارة لا تقدم مشروعات لذوي الإعاقة، ولكنها توفر لهم وظائف فى القطاع الخاص، موضحا أنه تم توفير 7 آلاف فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة خلال السنة الماضية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب شئون اجتماعية بقرية سفلاق – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.​