أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. ارتفاع في درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. ارتفاع في درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الخميس 13 فبراير 2020، موضحة أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما كشفت عن حالة الطقس على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، الشبورة المائية صباحًا، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، الشبورة المائية صباحًا، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، الشبورة المائية صباحًا، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، الشبورة المائية صباحًا، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء والغردقة

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.