أخبار مصر | "الوزير" عن تطوير "السكة الحديد": "بنشتري أحسن حاجة في السوق العالمي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" عن تطوير "السكة الحديد": "بنشتري أحسن حاجة في السوق العالمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة السكة الحديد في مصر، تشمل كافة القطاعات المكونة لها من عربات وجرارات وكهربة إشارات وتطوير مزلقانات وتغير قضبان ورفع كفاءتها، وكذلك إنشاء ورش صيانة جديدة، وتطوير الورش الحالية.

وأضاف "الوزير" في تصريحات صحفية قائلا: "إحنا مش أي حد بييجي يدينا أي حاجة من عنده، إحنا عارفين ومحددين احتياجاتنا وبنشتري أحسن حاجة في السوق العالمي وبنطرح على كذا شركة عالمية مش بنوافق ناخد أي حاجة"، مؤكدا أن النقل تتبع النظم العالمية من حيث الجودة والسلامة، سعيًا لتقديم خدمة للركاب تمثل نقلة نوعية فارقة في تاريخ سكك حديد مصر.

وأكد "الوزير" أنه مستهدف تطوير منظومة النقل بشكل عام، لتصبح في طليعة منظومات الدولة بشكل عام، والسكك الحديد بشكل خاص لتكون "آمنة.. نظيفة.. منضبطة".