أخبار مصر | بعد إهانته لأهل الصعيد.. 'الصحفيين' تُحيل رئيس تحرير 'المساء' للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إهانته لأهل الصعيد.. 'الصحفيين' تُحيل رئيس تحرير 'المساء' للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة اتفق في اجتماعه اليوم، على إحالة الكاتب الصحفي خالد السكران للجنة التحقيق النقابية؛ وذلك على خلفية عنوان أهان أهل الصعيد.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن اللجنة برئاسة خالد ميري ستقوم بتحديد موعد للتحقيق مع رئيس التحرير، وذلك بعد أن قام المجلس بانتداب مستشار مجلس الدولة باسم الطيب.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن التحقيق مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، هو حق للنقابة فقط وليس لأي جهة أخرى، وحق الهيئة الوطنية للصحافة في التحقيق مع الصحفيين، يكون بتحقيق داخلي بالمؤسسة وليس تحقيقًا نقابيًا.

وأكد أن المجلس سينتدب مستشارًا آخر من مجلس الدولة، الأسبوع المقبل، ليكون عضوًا في هيئة التأديب، وبذلك يكتمل تشكيل اللجنة والهيئة بشكل قانوني.