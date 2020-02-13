أخبار مصر | أسامة كمال يهدي "الوزير" مصحفًا في ختام معرض القاهرة الدولي للنقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة كمال يهدي "الوزير" مصحفًا في ختام معرض القاهرة الدولي للنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى الإعلامي أسامة كمال، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مصحفًا، كتكريم له ولمنظومة النقل التي ساهمت في نجاح معرض القاهرة الدولى للنقل.

وخلال الاحتفالية تم تكريم عدد من قيادات النقل ورؤساء الهيئات، حيث قام الوزير بتكريم الهيئات والشركات الذين تميزوا أثناء المعرض.

ومن قيادات قطاع النقل البحرى تم تكريم هيئة السلامه البحرية، متمثلة في رئيس مجلس إدارتها لواء بحرى أركان حرب حسين الجزيري.

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ومن جانبه، قال الوزير إن هذا التكريم، نظير ما قدموه من تقدم في مجال النقل البحرى لتأمين حركه الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية، والتأكد من معايير السلامة البحرية طبقا للاتفقات والمعاهدات الدولية، مع المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وأضاف الوزير، أن المعرض كان متميزًا ونجح في إظهار قدرات العاملين بالنقل على مواكبة المستجدات والتقنيات المتعلقة بوسائل المواصلات في العالم.

تضمنت الاحتفالبة، عرض فيلما تسجيليا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض، ثم تلاها كلمة الإعلامي أسامة كمال، والتي بدأها بالترحاب بالفريق مهندس كامل الوزير ورؤساء الهيئات.