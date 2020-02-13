أخبار مصر | مجلس 'الصحفيين' يختار حسين الزناتي أمينًا للصندوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس 'الصحفيين' يختار حسين الزناتي أمينًا للصندوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، على اختيار حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، ليكون أمينًا للصندوق خلفًا لهشام يونس، وذلك بعد إحالة استقالة مُسببة تقدم بها الثاني للتحقيق، وتشكيل لجنة خماسية من الأعضاء للتحقيق في الاستقالة، وإفادة المجلس بنتائجها.

ويباشر عضو المجلس حسين الزناتي أعماله كأمين للصندوق بدءًا من الغد الخميس، وينتهي من وضع ميزانية النقابة عن العام المنقضي.

وكانت أزمة اندلعت بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، انتها بقبول استقالة مُسببة تقدم بها هشام يونس في أكتوبر الماضي، تتضمن -على حد قوله- على وقائع فساد وإهدار مال عام، وأوكل المجلس أمانة الصندوق للعضو محمد سعد عبدالحفيظ، والذي بدوره اعتذر عن تولي المهام.