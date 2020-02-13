أخبار مصر | وزير النقل: تكلفة صيانة ورفع كفاءة الطرق 15 مليار جنيه سنويا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: تكلفة صيانة ورفع كفاءة الطرق 15 مليار جنيه سنويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر أصبحت تمتلك حوالي 30 ألف كم طولي من الطرق، كإجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق، والتي تنقسم إلى 7000 كم طرق جديدة تم تنفيذ واستكمالها، بالإضافة لرفع كفاءة وتطوير 23 ألف كم طرق متواجدة بالفعل.

وأضاف "الوزير" في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن تكلفة صيانة ورفع كفاءة الـ30 ألف كم من الطرق، متمثلة في أعمال صيانة ونظافة، وإشارت وعلامات إرشادية وغيرها، سنويا تحتاج قرابة الـ 15 مليار جنيه.

وتابع الوزير، أن مصر أنفقت قرابة الـ175 مليار جنيه، لإنشاء شبكة الطرق الجديدة، كما تقوم بتنفيذ عدة محاور على النيل من دمياط ورشيد وصولا إلى أسوان، يتراوح أطوالهم ما بين 24 و 38 كم لربط شرق وغرب النيل، وتكون بينهم مسافات بينية تصل إلى 25 كم.