شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر تستعيد عرش تلاوة القرآن وعصر العظماء بجيل واعد من القراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المتسابقين المصريين حققوا تفوقًا كاسحًا فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بالفوز بالمركز الأول والثانى فى كل من الفرع الأول والثانى والرابع، لافتاً إلى أن مصر لم تشترك فى الفرع المخصص للدول الإفريقية لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة، بما يبشر بجيل واعد من القراء المصريين يتربع على عرش التلاوة ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار.

وأكد وزير الأوقاف، أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين، فمصر بلد القرآن وأهل القرآن وستظل.

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وأضاف الوزير: نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وفى خدمة القرآن وأهله، وأن يرزقنا بركته فى الدنيا وشفاعته وشفاعة حبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

وفاز 4 متسابقين آخرين من كل من: الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراكز التى حققوها بعد العشرة الأوائل فى المسابقة.

وتحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة حيث يشارك 84 متسابقًا من 62 دولة.