شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الدقهلية يقود حملة للانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، مساء الثلاثاء، حملة مكبرة لفرض الانضباط المرورى بشوارع مدينة المنصورة والقضاء على ظاهرة انتشار التوك توك بالشوارع الرئيسية. وضمت الحملة العميد ممدوح الحصى، مدير إدارة مرور الدقهلية، والمقدم دكتور حاتم طه، وكيل إدارة المرور، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والمقدم دكتور عمرو الشربينى، والرائد سامح عنان، والنقيب محمود اللوزى، والنقيب أحمد زيدان.

وأسفرت جهود الحملة عن سحب تراخيص متنوعة لـ42 سيارة، وتصالح فورى بمبلغ 27 ألف جنيه، إضافة إلى ضبط 52 توك توك و17 دراجة نارية، وتحرير 209 مخالفات غيابية. وشدد مدير الأمن على ضرورة تكثيف التواجد المرورى بنطاق المحافظة للحد من ظاهرة انتشار مركبات التوك توك.