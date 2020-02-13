شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيسف مصر» و«القومي للأمومة» يدعوان لفضاء إلكتروني أكثر أمانًا للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنظمة يونيسف مصر، أمس، حملة تستهدف تعزيز وجود فضاء إلكترونى أكثر أماناً للأطفال والنشء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للإنترنت الآمن، وذلك تحت شعار «#إنترنت_بأمان»، و«#أنا_ضد_التنمر». وقلت «يونيسف» فى بيان أمس: «مرت ثلاثون عامًا منذ أن دبت الحياة فى اتفاقية حقوق الطفل التى أعلت من شأن حقوق الأطفال وحمايتهم بين الالتزامات العالمية، كما مرت ثلاثون عامًا على ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت)، وهى الشبكة التى أثّرت تأثيراً كبيراً فى البشرية وفى حياة الكبار والصغار على السواء، فهى لم تقدم فرصا جديدة فحسب، ولكنها أبرزت أيضا أنماطا جديدة من التحديات التى ظهرت مؤخرا لم تكن معروفة لأطفال ما قبل عصر الإنترنت واليوم، تشارك مصر العالم فى الاحتفال باليوم العالمى للإنترنت الآمن، إقرارًا منها بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لحماية الأطفال من التهديدات الجديدة التى قد يواجهونها فى عالم الإنترنت، وتتضمن التنمر الإلكترونى والتعرض لمحتوى ضار، والاستغلال والإيذاء». من جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، «إن المجلس يتعهد بمواصلة العمل على زيادة الوعى بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال، بما فى ذلك العنف الذى قد يحدث فى المنازل والمدارس، واليوم، وبالتعاون مع شركائنا، نطلق حملة (إنترنت بأمان) من أجل التأكيد على أهمية حماية الأطفال والنشء أيضا فى الفضاء الإلكترونى، حيث يكون التعرض للعنف أقل حدة نظرا لطبيعة الوصول غير المحدود للمحتوى عبر الإنترنت، فضلاً عن افتقار كل من البالغين والأطفال إلى الوعى بشأن مخاطر الإنترنت».

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وفى السياق نفسه قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم «إن الوزارة لا تألو جهدًا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء.

وأضاف شوقى، أن «الوزارة تتابع كافة الظواهر الاجتماعية السلبية كالتنمر والتحرش بشدة، ومعاقبة الذين يثبت عليهم الفعل عقوبات صارمة، والمدارس بها إخصائيون اجتماعيون مؤهلون لمعالجة مثل تلك الظواهر، حيث إنها تشكل خطورة على أبنائنا فى المدارس وفى المجتمع بشكل عام، خاصة مع الانفتاح الإلكترونى وتواجد الأطفال والنشء على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل متزايد».

وأضاف الوزير، «تزداد احتمالات لجوء الأطفال الذين يتعرضون للتنمر الإلكترونى إلى أساليب وطرق سلبية لمواجهة هذا الأمر.