شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة: لن نفرط في المؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، أمس، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مع عدد من شباب الصحفيين بالصحف القومية، للاستماع لمقترحاتهم في خطة إصلاح المؤسسات وتطوير المحتوى، إذ شهد اللقاء نقاشًا موسعًا امتد قرابة 4 ساعات، تم التأكيد خلاله على الدور التنويرى الكبير الذي تلعبه الصحافة القومية في توضيح الحقائق للمواطن، والداعم للدولة وتثبيت أركانها.

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وقال «جبر» إن الهيئة لن تفرط في المؤسسات القومية، بل تسعى للنهوض بها واستثمار أصولها غير المستغلة في مشروعات استثمارية تدر عائدًا عليها، كى تستعيد قدرتها على مواصلة دورها في خدمة المجتمع وحماية حقوق العاملين فيها، مشددًا على أن اتجاه «الوطنية للصحافة» لرقمنة المؤسسات القومية وتحديثها وإنشاء منصات إلكترونية لا يعنى الاستغناء عن الجرائد الورقية أو المساس بالعاملين فيها.

وطمأن «جبر» شباب الصحفيين فيما يتعلق بدمج المؤسسات القومية، وأكد أن هذا لن يحدث إلّا بعد إتمام عملية إصلاح الهياكل التمويلية وبموافقة مجالس الإدارات، مردفًا: «التعيين بالمؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة سيكون بتوفر عنصر الكفاءة وليس بالواسطة أو المحسوبية كما كان يحدث من قبل، كما أنه لن يتم تجاهل كبار الكتاب في ظل خطة التطوير، لأن المهنة لا تستقيم بعيدًا عن أسطواتها وخبرائها أصحاب الثورة الفكرية والأقلام المستنيرة، لذا سيتم عقد اجتماع اليوم للاستماع لمقترحاتهم».

واقترح المجتمعون تعديل لوائح المؤسسات الصحفية لتفعيل سياسة الثواب والعقاب لمن يتهاون في حق العمل والتركيز على الكشوف الإنتاجية.