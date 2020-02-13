شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشطات وحفاضات تسبب الحساسية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تموينية لمديرية التموين والتجارة بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين في مركز المحمودية، الأربعاء، من ضبط 100 علبة منشطات جنسية بشرية يتم بيعها في محل لبيع الأدوية البيطرية، كما ضبطت الحملة 100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى 20 ألف حفاضة أطفال مجهولة المصدر، تسبب الحساسية للأطفال.

وتمكنت حملتان، برئاسة المهندس كمال راشد، بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدتين المحليتين لمركزي أبوحمص والدلنجات، من ضبط 500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمركز أبوحمص، عبارة عن أكياس سناكس وكيك ومياه غازية منتهية الصلاحية، بأحد محال السوبر ماركت.

وقامت لجنة من «التموين» و»الصحة» والوحدة المحلية بإعدام طن «شطة» منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى في مركز الدلنجات، كما تم تحرير 3 محاضر للمخابز بسبب نقص الوزن ومحضر آخر بسبب توقف مخبز عن العمل دون إذن.