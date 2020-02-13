شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة إصابته بـ«كورونا».. العاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون الصور مع مقيم صيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى كفر الدوار الشاملة صورة تظهر شخصًا يحمل ملامح الصينين، وعلقت عليها: «هذا الرد على ترويج الإشاعات وترهيب المواطنين، العاملون بمستشفى كفر الدوار يستقبلون المواطن الصيني بالتقاط الصور، والصينون مقيمون في كفر الدوار منذ أعوام ولم يسافروا أو يخالطوا أحد قادم من الصين».

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كانت مستشفى كفر الدوار العام أصدرت بيانًا عبر الصفحة الرسمية للمستشفى، وذيلته باسم الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، حول ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وصول مواطن صيني إلى قسم الاستقبال بالمستشفى يعاني من دور برد، وتردد شائعات حول إصابته بفيروس كورونا الجديد، وفرار طاقم الاستقبال.

وجاء في البيان: «ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وحرصاً على إظهار الحقيقة وتوضيح الآمر للرأى العام، وبالتقصى عن الواقعة تبين أن الشخص الذي حضر إلى قسم الاستقبال بالمستشفى هو صينى يعمل بأحد مصانع كفر الدوار، ويقيم بمصر منذ أكثر من 4 سنوات، وحضر إلى المستشفى للكشف بقسم الاستقبال».

أضاف البيان: «المقيم الصيني لم يكن مخالطًا للصينين القادمين من الخارج خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد أي اشتباه بإصابته بالمرض، وتهيب مستشفى كفر الدوار العام بالجميع عدم إثارة الشائعات وترويع المواطنين، وندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح. لم يتم تسجيل أي حالة مرضية خاصة بالفيروس حتى الآن».

العاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون الصور مع مقيم صيني