شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة رقم 100 مليون.. قريتها تعتبرها «وش السعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبحت الرضيعة، ياسمين رمضان ربيع، مشهورة بمجرد ولادتها، لأنها حملت رقم المواطن 100 مليون، حسب الساعة السكانية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.

«المصرى اليوم» انتقلت إلى منزل أسرة ياسمين في عزبة «على فهمى» أو «عزبة الوسيلة» التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا، حيث عمت الفرحة ليس لأن ياسمين المولود رقم 100 مليون فقط، ولكن لأنها أول أبناء أسرة رمضان ربيع، 22 عامًا، فلاح، والتى قررت إقامة «سبوع» ودعوة أهالى القرية بالكامل لحضوره فرحًا برقم الطفلة المميز في تعداد مصر.

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رمضان، قال إن «جميع أهل البلد فرحانين بطفلتى الأولى، ويأتون لزيارتنا ومشاهدتها كأنها أحد المشاهير.. وكل شوية ييجى حد يفرجنى على صورها على (فيس بوك) ومواقع تانية».

لم يكن رمضان يعلم أو يتوقع أن طفلته الأولى التي جاءت بعد عام من زواجه أكملت تعداد سكان مصر لـ100 مليون نسمة، لكنه أكد أن هذا الأمر جعله ووالدتها يشعران بالفرحة والتفاؤل، إذ أصبحت ابنته التي كان يتمناها وهو الشاب البسيط مشهورة و«هى في اللفة.. كنت عايز بنت وجاءت، ولكن مش زى أي بنت».

أما جهاد محمد أحمد، 19 عامًا، والدة «ياسمين»، فقالت: «فرحتنا بياسمين تضاعفت مع خبر إعلان أنها رقم 100 مليون، وكنت عايزة أسميها (عالية)، ولكن زوجى كان يريد بنتًا وأن يسميها على اسم شقيقته».

أهالى عزبة «على فهمى» كانوا فرحين بمولودة عزبتهم لأنها «وش خير، خاصة أننا في بدايات العام وهنعمل لها سبوع ماتعملش في مصر».