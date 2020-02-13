شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يرفض تثبيت ملكية استاد الإسماعيلية لـ«الدراويش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت المحكمة المدنية الكلية، أمس، برئاسة المستشار محمد مصطفى، الدعوى رقم 294 لسنة 2019، المقامة من رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الرياضى، للمطالبة بتثبيت ملكية أرض ومنشآت النادى للحيلولة دون منع محافظة الإسماعيلية ووزارة الشباب والرياضة النادى من الانتفاع بالأرض والمبانى. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها رفضت الدعوى تأسيساً على المادة 87 من القانون المدنى، والتى تنص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فى هذه الأموال أو تملكها بالتقادم، كما أن سند المدعى بتملك استاد الإسماعيلية الرياضى بالتقادم طويل الأجل مردود عليه بأن القانون منع تملك المنشآت العامة بتلك الطريقة. وكان المجلس الأعلى للشباب والرياضة أصدر القرار رقم 3 لسنة 1976 بتبعية استاد الإسماعيلية لمديرية الشباب والرياضة فى المحافظة، كما أصدر المحافظ القرار رقم 335 فى أول إبريل عام 1979 بشأن تبادل منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية واستاد الإسماعيلية ونادى الإسماعيلية الاجتماعى والرياضى، ونفاذاً لذلك تم تحرير محضر تسليم وتسلم لتلك المنشآت فى 12 مايو 1979، وبناء على ذلك انتقل النادى الإسماعيلى لمقره فى استاد الإسماعيلية، وأجرى مجلس إدارة النادى تطويرات وتعديلات على المدرجات وفندق اللاعبين، ووضع النادى يده على الاستاد منذ إجراء التبادل، بعلم المديرية.