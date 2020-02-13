شكرا لقرائتكم خبر عن تل العمارنة تبهر وفدًا سياحيًا من دول ألمانيا وفرنسا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد سياحى من دول ألمانيا وفرنسا وأمريكا، المناطق الأثرية والمعالم السياحية، داخل منطقة تل العمارنة اليوم، كما سيزور الوفد منطقتى تونا الجبل، وبنى حسن، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه أوضح دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها «منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى». وأضاف أن المحافظة تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتلقب بـ«البقيع الثانى» لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.