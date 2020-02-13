شكرا لقرائتكم خبر عن صدور ألبوم عمرو دياب الجديد 2020 سهران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المطرب عمرو دياب طرح ألبومه الجديد «سهران»، مساء الأربعاء. وكتب الهضبة عمرو دياب على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «أخيراً بعد طول انتظار، حصرياً ألبوم #عمرو_دياب الجديد #سهران إنتاج Nay».

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