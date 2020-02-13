شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: طالبت بتشديد الحراسة على جمال مبارك خوفًا من استهدافه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، كان أكثر شخصية مسيسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن صفوت الشريف كان يجيد التعامل مع مبارك، كما أن فترة عمله بالمخابرات وهيئة الاستعلامات إبان فترة حكم الرئيس الراحل، أنور السادات، أعطته ثقلًا سياسيًا.
وأوضح «الفقي» أنه طالب بتشديد الحراسة على جمال مبارك خوفًا من استهدافه عند بداية الحديث التورين، مشيرًا إلى أن قضية التوريث أرعبت خصوم مبارك.
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