شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: انتخابات برلمان 2010 كانت بداية حقيقية لسقوط نظام مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن انتخابات برلمان 2010، كانت بداية حقيقية لسقوط نظام مبارك، مؤكدًا أن إسقاط المعارضة في انتخابات برلمان 2010 جعلها تخرج من البرلمان إلى الشارع.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن ما حدث في انتخابات برلمان 2010 لا يزال لغزً، مؤكدًا ان أحمد عز وأجهزة الأمن تبادلوا الاتهامات حول الانتخابات آنذاك.

ولفت «الفقي» إلى أن مبارك لم يكن يُعادي جماعة الإخوان، ولكن لم «يرتاح» لهم، كما أن عصام العريان ومهدي عاكف لم يكونا يرفضان تولي جمال مبارك الرئاسة بشرط إشراكهم في الحياة السياسية.