شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصده لأول مرة بالغردقة.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقًا بأحد شواطئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت محميات البحر الأحمر على حوت ضخم نافق على شاطئ إحدى القرى السياحية جنوب الغردقة مساء الأربعاء، من نوعية «القاتل الكاذب» ( False killer whale ) وهو من الأنواع النادر ظهورها والتي يتم رصدها للمرة الأولى بالغردقة ويبلغ طوله 5 أمتار ووزنه ٣ أطنان، حيث تم نقله من شاطئ إحدى القرى السياحية إلى معهد علوم البحار لفحصه وبيان سبب نفوقه وإجراء عملية تحنيط له، حيث تم تشكيل فريق بحث لبيان سبب نفوقه.

كان مسؤولو محميات البحر الأحمر تلقوا بلاغ بالعثور على حوت نافق على شاطئ قرية سياحية، وتبين أنه من نوع الحوت القاتل الكاذب«( False killer whale)، وهو حوت نادر الظهور، وظهرت من نفس فصيلته بالغردقة من نوعية الدولفين القاتل الكاذب 3 مرات من قبل، وتبين وجود آثار نزيف دماء على مقدمة الحوت.

وتم نقل الحوت النافق بواسطة سيارة نقل إلى معهد علوم البحار لفحص الحوت النافق تمهيدًا لمعرفة أسباب نفوقه.

العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقًا بأحد شواطئ البحر الأحمر

العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقًا بأحد شواطئ البحر الأحمر

العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقًا بأحد شواطئ البحر الأحمر