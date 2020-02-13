شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف أبوزيد: مشروعي الغنائي قائم على الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الملحن أشرف محمود أبوزيد، مشروعًا غنائيًا بالتعاون مع عدة مواهب شابة، في محاولة للتجديد وإبداع قوالب موسيقية مصرية خالصة.

وقال «أبوزيد» لـ«المصري اليوم»، إن مشروعه قائم على الشباب، إذ اختار بالفعل عدد من الشعراء والمطربين الشباب، موضحا أنه أطلق مؤخرا أغنية «عيش بالأمل» للمطرب الشاب أحمد أشرف، لافتا إلى أن الأغنية من كلماته وألحانه.

يذكر أن «أبوزيد» نجل السيناريست محمود أبوزيد، وهو من مواليد العام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، والتحق بعدها بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وشارك وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل «السبع بنات، وحب لا يموت، وولي العهد».