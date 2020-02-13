شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار تعلق على شائعات إصابتها بالشلل: «ناس تافهة وفاضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علّقت الفنانة الكبيرة شويكار على شائعات إصابتها بالشلل، واصفةً من يُطلق مثل هذه الشائعات بـ«الناس التافهة والفاضية». وقالت «شويكار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنها بصحة جيدة، موضحةً أن إطلاق مثل هذه الشائعات لا يصح أبدًا كونها لديها أبناء وعائلة تقلق عليها كثيرًا.

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