شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية: فوز محمد أبوالعينين في الانتخابات التكميلية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بعض اللجان في دائرة الجيزة عن النتائج الأولية التي أظهرت اكتساح رجل الصناعة محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، وحصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة التي عقدت على مدى الثلاثاء والأربعاء.

وجاءت المؤشرات الأولية كالتالي:

مدرسة صلاح الدين الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 540 صوتا 88 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مؤسسة البنين حصل رجل الصناعة على 457 صوتا مقابل 78 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة أبوالهول القومية حصل رجل الصناعة على 472 صوتا مقابل 68 صوتا للمنافسين

وفى مدرسة أبوالهول الإعدادية حصل رجل الصناعة على 564 صوتا مقابل 86 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 368 صوتا مقابل 39 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة الجيزة القومية حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 284 صوتا مقابل 43 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة أحمد شوقى الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 330 صوتا مقابل 74 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة صلاح سالم التجريبية حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 189 صوتا مقابل 53 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة التحرير الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 397 صوتا مقابل 40 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة زغلول الابتدائية حصل محمد أبوالعينين على 256 مقابل 95 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة العدالة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين 428 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة الشهيد عاطف السادات حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 1064 صوتا مقابل 131 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 308 أصوات مقابل 38 صوتا

وفى لجنة مدرسة أحمد شوقى الإعدادية حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 609 أصوات مقابل 97 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مركز شباب القصبجى حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 1100 صوت مقابل 131 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين 363 مقابل 55 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة الأندلس الإعدادية بنات حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 416 صوتا مقابل 38 صوتا للمنافسين

وفى لجنة مدرسة النهضة التجريبية لغات حصل رجل الصناعة محمد أبوالعينين على 563 صوتا مقابل 167 صوتا