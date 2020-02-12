أخبار مصر | أمين المجلس الأعلى للآثار ينعي شيخ الأثريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين المجلس الأعلى للآثار ينعي شيخ الأثريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة ورئيس اتحاد الأثريين العرب والملقب بشيخ الأثريين.

وقال وزيري: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، نبأ رحيل قمة إنسانية وقيمة علمية رفيعة، المغفور له بإذن الله المربي الفاضل عالِم المصريات الأستاذ الدكتور علي رضوان، أستاذ التاريخ والحضارة المصرية القديمة، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، بعد أن علمَ أجيالاً، وقدم لعقودٍ عطاءً كبيرًا في سبيل العلم".

وتابع، "إنني وإذ أتقدم، أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة العاملين بالمجلس الأعلي الآثار بخالص التعازي، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".