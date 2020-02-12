أخبار مصر | وزير النقل: 37 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة الطرق المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: 37 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة الطرق المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القيادة السياسية استجابت بشكل عاجل لمطالب الأهالي بتطوير الطرق الداخلية والمحلية في المحافظات، وتم وضع خطة تقوم فيها وزارة النقل بالاشتراك مع المحليات لتطوير هذه الطرق ورفع كفاءتها.

وأضاف الوزير خلال كلمته بحفل تكريم قيادات النقل والهيئات والشركات العاملة في مجال النقل، الذين شاركوا في معرض القاهرة الدولي، مساء اليوم، أن تكلفة تنفيذ هذه المشروعات ستصل إلى 37 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن "النقل" ليس لديها مشكلة في توفير هذا التمويل، ولكن أبرز التحديات التي تواجهها هي إمكانيات ومعدات الشركات العاملة في تنفيذ المشروعات، والتي سيقوموا بدعمها بمعدات جديدة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض، ثم تلاها كلمه الإعلامي أسامة كمال، وعقب ذلك كرم الفريق كامل الوزير الشركات المتميزة بالمعرض.