أخبار مصر | 'محاولة للاعتداء علي'.. هشام يونس يتقدم بطلب للتحقيق مع 'شبانة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'محاولة للاعتداء علي'.. هشام يونس يتقدم بطلب للتحقيق مع 'شبانة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين صندوق النقابة السابق، بطلب للمجلس؛ للتحقيق مع محمد شبانة سكرتير عام النقابة، وذلك عقب -ما وصفه- بمحاولة التعدي عليه، والتفوه بألفاظ لا تليق، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة الأخير يوم الخميس 6 فبراير الجاري.

وكان مجلس نقابة الصحفيين الأخير يوم الخميس 6 فبراير الجاري، انتهى بعد خلافات استمرت حتى 6 ساعات متواصلة، وانتهى المجلس بإعفاء هشام يونس من أمانة صندوق النقابة، وإحالة استقالة مسببة كان قد تقدم بها للتحقيق، وشكل المجلس لجنة خماسية من الأعضاء للتحقيق في وقائعها، وإفادته بالنتائج.

وينعقد الآن اجتماع مجلس النقابة، لإنهاء أزمة أمانة الصندوق، بعد إعفاء هشام يونس من منصبه، على خلفية استقالة مُسببة كان قد تقدم بها، وتكليف عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، والذي اعتذر بدوره عن تولي مهام أمانة الصندوق.