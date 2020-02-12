شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فرق طبية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم في مدارس مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز إعلام مطروح، بالتعاون مع مديرية التأمين الصحي، ندوة حول خدمات التأمين الصحي وصحه المواطن من خلال مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم المبكر لطلاب المرحلة الابتدائية.

وقالت الدكتورة سارة عبدالفتاح، مدير عام التأمين الصحي بمطروح، إن الحملة إجبارية لكل طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وتستهدف ١٠٠ الف طالب على مستوى المحافظة.

أضافت أن الهيئة وفرت ٨ فرق طبية يشتمل كل فريق على طبيب وممرضة ومسجل بيانات، إضافة إلى قيام فرع الهيئة بمطروح يانشاء غرفة عمليات ثابتة للتأمين الصحي لتسجيل كروت المتابعة الخاضع بالطلاب على سيستم الهيئة مباشره، ووفرت الهيئة جهاز CBC (جهاز عد الدم) الذي يقوم بتحليل كامل للدم، اضافة إلى موازين ديجيتال لضمان دقة البيانات.